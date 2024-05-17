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В Казани появится новая дорога от улицы Родины до Рихарда Зорге

В Казани появится новая дорога от улицы Родины до Рихарда Зорге.

Источник: Комсомольская правда

Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

В настоящее время специалисты готовят проект планировки и межевания. Эти работы должны завершить до 7 апреля 2025 года.

Согласно документу, на участке находятся несколько хозяйственных корпусов, шиномонтажная, гаражи и склады. Местное управление архитектуры и градостроительства будет принимать и рассматривать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

Напомним, к саммиту БРИКС на благоустройство Казани направят 6,5 миллиарда рублей. Будет обновлено 26 маршрутов следования участников мероприятия.