Троллейбусы по проспекту Ленина в Волгограде будут ходить в усиленном режиме

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, электротранспорт заменит СТ на время строительства новых путей на участке от ул. 39-й Гвардейской Дивизии до ул. Землянского. В ближайшие выходные в усиленном режиме будут работать троллейбусы № 8а с маршрутом следования «Инструментальный завод — Оптово-строительный рынок» и № 10а «Ул. Грамши — Жилгородок».
Кроме того, в резерве транспортного предприятия находятся несколько дополнительных единиц транспорта. При необходимости их оперативно выведут на городские маршруты.
18 и 19 мая электробус № 15 будет курсировать в привычных границах от улицы Тополевой до ж/д вокзала и обратно в связи с меньшим количеством пассажиров. В будние дни он вернется к работе в границах остановок «Ул. Тополевая» — «Пл. Титова».
Напомним, что 13 мая специалисты приступили к новому этапу реконструкции наземной линии скоростного трамвая на участке между улицами 39-й Гвардейской Дивизии и Землянского. Из-за этого трамваи временно ходят от ВГТЗ до 39-й Гвардейской. Ранее сообщалось, что подрядчик уже начал обследовать тоннельную часть линии СТ.