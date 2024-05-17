Троллейбусы по проспекту Ленина в Волгограде будут ходить в усиленном режиме

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, электротранспорт заменит СТ на время строительства новых путей на участке от ул. 39-й Гвардейской Дивизии до ул. Землянского. В ближайшие выходные в усиленном режиме будут работать троллейбусы № 8а с маршрутом следования «Инструментальный завод — Оптово-строительный рынок» и № 10а «Ул. Грамши — Жилгородок».