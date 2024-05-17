Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе

Губернатор подчеркнул, что к 20 часам планируем полностью восстановить мощность электроэнергии, необходимую для всего жилого массива. К этому времени все отключения абонентов закончатся.
«При этом вечером не будет работать городское освещение и освещение торговых комплексов, — сказал Развожаев. — Также вечером в пятницу временно останавливаем электротранспорт, его заменят автобусным парком».
Но уже к утру — ориентировочно к 6 часам субботы — планируется завершить ремонтные работы на подстанции «Севастополь». В субботу город получит всю необходимую мощность и энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме, резюмировал Развожаев.