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Троллейбусы и городское освещение отключат в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. Уличное освещение и подсветку торговых комплексов отключат в Севастополе в пятницу вечером, а вместо электротранспорта на линии выйдут автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что к 20 часам планируем полностью восстановить мощность электроэнергии, необходимую для всего жилого массива. К этому времени все отключения абонентов закончатся.

«При этом вечером не будет работать городское освещение и освещение торговых комплексов, — сказал Развожаев. — Также вечером в пятницу временно останавливаем электротранспорт, его заменят автобусным парком».

Но уже к утру — ориентировочно к 6 часам субботы — планируется завершить ремонтные работы на подстанции «Севастополь». В субботу город получит всю необходимую мощность и энергоснабжение будет восстановлено в полном объеме, резюмировал Развожаев.