Уфаводоканал предупреждает об отключениях воды в двух районах с 20 мая

ГУП РБ «Уфаводоканал» сообщает о плановых отключениях воды в связи с ремонтными работами. Они затронут жителей Калининского и Октябрьского районов с 20 по 23 мая.
Калининский район.
20 мая (10:00 — 17:00) отключение горячей и холодной воды:
— ул. Ульяновых, 24;
— ул. Шумавцова, 1;
— ул. Ульяновых, 24 (ЦТП № 211);
— ул. Спартака, 13 (ввод на БКСМПП);
22 мая (10:00 — 22:00) отключение холодной воды:
— ул. Черниковская, 75/2, 75/3;
— ул. Кольцевая, 170/1, 170/2;
23 мая (11:00 — 10:00 24 мая) отключение горячей и холодной воды:
— ул. Машиностроителей, 4, 4/1, 6, 9;
-ул. Интернациональная, 133, 135, 139, 141, 141/1, 145, 147;
— ул. Орджоникидзе, 6, 8, 10;
— ул. Первомайская, 90, 92, 94;
— ул. Первомайская, 96/1 (ЦТП № 207);
— ул. Орджоникидзе, 6/1 (ЦТП № 213);
— ул. Машиностроителей, 9/1 (детский сад № 232);
— ул. Орджоникидзе, 4 (школа-интернат № 3);
— ул. Хакимова, 7/1 (МБОУ ДО УГДМЦ);
— ул. Интернациональная, 129/3 (ввод на АО «Вимм-Билль-Данн»).
Октябрьский район:
21 мая (11:00 — 21:00) отключение холодной воды:
— ул. А. Королева, 7/1, 13.
23 мая (10:00 — 23:00) отключение горячей и холодной воды:
— ул. Набережная р. Уфы, 49, 51, 55, 57;
— ул. Ю. Гагарина, 60, 60/1, 62;
— ул. А. Королева, 30, 30/1, 30/2, 26, 22, 18;
— ул. А. Королева, 26/1 (ЦТП № 549);
— ул. А. Королева, 18/1 (детский сад № 65);
— ул. А. Королева, 24 (ООО «Энергия Плюс»);
— ул. А. Королева, 18 к.1;
— ул. Ю. Гагарина, 60/2 (ТП № 38 МУП УИТ г. Уфы).
Уфаводоканал приносит извинения за временные неудобства и просит жителей заблаговременно запастись водой.