Последний звонок 2024 в Волгограде прозвучит для 14 тысяч выпускников

Неделю осталось пережить школьникам до начала летних каникул. А для 14 тысяч волгоградских выпускников в субботу, 25 мая 2024, прозвучит Последний звонок. В этом году со школой простятся 10 130 девятиклассников и 4200 одиннадцатиклассников. Торжественные линейки по окончанию 2023/2024 учебного года пройдут в 120 школах, сообщили в мэрии.