Последний звонок 2024 в Волгограде прозвучит для 14 тысяч выпускников

Неделю осталось пережить школьникам до начала летних каникул. А для 14 тысяч волгоградских выпускников в субботу, 25 мая 2024, прозвучит Последний звонок. В этом году со школой простятся 10 130 девятиклассников и 4200 одиннадцатиклассников. Торжественные линейки по окончанию 2023/2024 учебного года пройдут в 120 школах, сообщили в мэрии.
«Торжественные мероприятия пройдут в виде школьных линеек с выносом Государственного флага, исполнением гимна РФ, а также поздравлениями выпускников», — рассказали в горадминистрации.
Впервые в этом году Последний звонок услышит новая школа № 123 на Кузнецкой в Ворошиловском. Первый День знаний в сентябре отметят еще два построенных образовательных учреждения на улицах Шекснинской и Кортоева в Дзержинском районе.