В Уфе благоустраивают берега озера Тёплого.

В Уфе на озере Тёплом благоустраивается зона отдыха. Как сообщил глава администрации Калининского городского района Газизьян Ахмедьянов, сейчас подрядчик занят обустройством береговой линии. Здесь обновляются пешеходные дорожки, велотреки, места для отдыхающих. Идёт установка бордюров, укладка асфальта.