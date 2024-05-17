В одном из районов Башкирии выпал мощный град

Свидетелями мощных осадков стали жители села Юлдыбаево. Житель деревни Матраево, которая находится в 17 километра от населенного пункта, утверждает град, что произошел неожиданно и внезапно. По его словам, с утра было тепло, немного облачно, а ветра не было совсем. Однако уже в полдень над районом стали сгущаться тучи, и стал накрапывать дождь. А уже в обед случился град, который становился все сильнее и сильнее с каждой минутой.