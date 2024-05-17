В одном из районов Башкирии выпал мощный град

Сегодня днем, 17 мая, Зилаирский район Башкирии накрыло сильным градом. Об этом со ссылкой на слова очевидца рассказало информационное агентство «Башинформ».
Свидетелями мощных осадков стали жители села Юлдыбаево. Житель деревни Матраево, которая находится в 17 километра от населенного пункта, утверждает град, что произошел неожиданно и внезапно. По его словам, с утра было тепло, немного облачно, а ветра не было совсем. Однако уже в полдень над районом стали сгущаться тучи, и стал накрапывать дождь. А уже в обед случился град, который становился все сильнее и сильнее с каждой минутой.
Автомобилисты утверждают, что видимость на дороге из-за непогоды значительно снизилась. Лобовые стекла машин заливало водой, а их капот и крыши громыхали от падающих с неба градин. Некоторым пришлось даже искать укрытие, чтобы переждать разбушевавшуюся непогоду. Земля после града, поделились местные жители, буквально побелела из-за града.