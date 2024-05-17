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Главные новости недели

Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Путин совершил официальный визит в Китай
О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Владимир Путин представил силовой блок правительства
Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров
Теперь указ о их назначении должен подписать президент.

Путин заявил, что Россия сейчас не планирует брать Харьков
Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.

Кто вошел в обновленное руководство АП РФ
Президент России Владимир Путин переназначил Антона Вайно главой своей администрации, а Сергея Кириенко и Алексея Громова — его первыми заместителями.

Что известно о задержании генерала Юрия Кузнецова
В отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией.