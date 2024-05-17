Главные новости недели

Путин совершил официальный визит в Китай

О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин.



Владимир Путин представил силовой блок правительства

Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов.



Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров

Теперь указ о их назначении должен подписать президент.



Путин заявил, что Россия сейчас не планирует брать Харьков

Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.



Кто вошел в обновленное руководство АП РФ

Президент России Владимир Путин переназначил Антона Вайно главой своей администрации, а Сергея Кириенко и Алексея Громова — его первыми заместителями.



Что известно о задержании генерала Юрия Кузнецова

В отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.



Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы

Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией.