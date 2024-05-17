Главные новости недели

Путин совершил официальный визит в Китай
О чем в Пекине договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Владимир Путин представил силовой блок правительства
Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов.
Госдума утвердила всех предложенных Мишустиным министров
Теперь указ о их назначении должен подписать президент.
Путин заявил, что Россия сейчас не планирует брать Харьков
Ответственность за происходящее на Харьковском направлении он возложил на ВСУ — Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности из-за обстрелов жилых кварталов Белгорода.
Кто вошел в обновленное руководство АП РФ
Президент России Владимир Путин переназначил Антона Вайно главой своей администрации, а Сергея Кириенко и Алексея Громова — его первыми заместителями.
Что известно о задержании генерала Юрия Кузнецова
В отношении генерала возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией.
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Путин совершил официальный визит в Китай