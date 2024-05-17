Куда сходить в «Ночь музеев» в Минске

В Национальном художественном музее акция пройдет под названием «Ночь музеев. Траектория света — 85». Акцент будет на тех видах искусства, где так или иначе задействован свет. Праздник пройдет с 18.00 до 2.00. Гости могут посетить выставку «Вадим Качан. Рисунки времени и света. Метаморфозы фотографии», интерактивную площадку «Свет и технологии», программу «Мир наощупь», плейбек-театр, выступления музыкальных коллективов, танцевальные и театральные перформансы, мастер-классы и творческие зоны, а также лазерное шоу «Художественному — 85». Гости смогут сделать на память о мероприятии фотографии с тематической фотозоны, моментальные снимки из фотобудки или портрет, созданный художником-шаржистом.