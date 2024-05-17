Куда сходить в «Ночь музеев» в Минске

В Национальном художественном музее акция пройдет под названием «Ночь музеев. Траектория света — 85». Акцент будет на тех видах искусства, где так или иначе задействован свет. Праздник пройдет с 18.00 до 2.00. Гости могут посетить выставку «Вадим Качан. Рисунки времени и света. Метаморфозы фотографии», интерактивную площадку «Свет и технологии», программу «Мир наощупь», плейбек-театр, выступления музыкальных коллективов, танцевальные и театральные перформансы, мастер-классы и творческие зоны, а также лазерное шоу «Художественному — 85». Гости смогут сделать на память о мероприятии фотографии с тематической фотозоны, моментальные снимки из фотобудки или портрет, созданный художником-шаржистом.
Государственный литературный музей Янки Купалы начнет акцию в 18.00 с открытия выставки «Купалаў дом — 80», приуроченной к юбилею музея. Также гости смогут поучаствовать в музейном квизе и интерактивной программе «∞ х 10 = ?», розыгрыше ценного подарка и фолк-дискотеке. Праздник продлится до 23.00.
Интерактивная программа «Тяжело в учении — легко в бою» пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны с 18.00 до 22.00. Участники узнают на практике, какие навыки были необходимы бойцам для отправления на фронт. Кроме основной программы для посетителей будет организована интерактивная площадка «Бронированное наследие», на которой запланированы образовательная лекция и историческая викторина на тему Великой Отечественной войны. Посетители также смогут создать тематические памятные открытки.
На праздник в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа можно будет попасть с 13.00. В это время гостям будет представлена выставка одной картины «Наваколлі “Чайкі” из фондов Художественного музея имени Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули в Белыничах и совместной проект с интерактивным музеем запахов “Нос” “Любімыя водары Якуба Коласа”. Кроме того, в музее состоятся игры-квесты, анимационные программы, лекции, экскурсии, мастер-классы и спектакли. Завершится мероприятия в 01.00.
Музей истории города предлагает принять участие в программе «Теория любви». Она объединит Археологический музей, Минскую городскую ратушу, Художественную галерею Михаила Савицкого и выставочные залы. Запланированы творческие задания, танцевальный перформанс и консультации у астролога. Начнется мероприятие в 20.00.
Программа «Аўдыторыя № 13, або Ідэальны расклад» встретит гостей в Государственном музее истории белорусской литературы. Можно будет послушать выступление фолк-дуэта и лекцию к 205-летию Станислава Монюшко, принять участие в литературном квизе и мастер-классах.
Ночь музеев отметят и в Национальном центре современных искусств. Там с 19.30 до 23.00 состоятся лекции от искусствоведов, архитекторов и урбанистов и творческая встреча с автором выставки «Из вечности в вечность».