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Лишь 11,4% челябинцев оплачивают проезд наличкой

Ранее этот показатель превышал 50%.

Источник: Мэрия Хабаровска

Лишь 11,4% челябинцев оплачивают наличкой проезд в общественном транспорте, сообщили в Telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации».

Поясним, что канал ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

С начала транспортной реформы оплата наличными сократилась в пять раз — в 2022 году 56,3% челябинцев оплачивали таким образом проезд.

По словам заместителя министра, данных показателей удалось добиться благодаря выгодному проездному билету и разнице в 7 рублей между наличной и безналичной оплатой в пользу последней.