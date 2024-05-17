Лишь 11,4% челябинцев оплачивают проезд наличкой

Лишь 11,4% челябинцев оплачивают наличкой проезд в общественном транспорте, сообщили в Telegram-канале «Транспорт челябинской агломерации».
Поясним, что канал ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
С начала транспортной реформы оплата наличными сократилась в пять раз — в 2022 году 56,3% челябинцев оплачивали таким образом проезд.
По словам заместителя министра, данных показателей удалось добиться благодаря выгодному проездному билету и разнице в 7 рублей между наличной и безналичной оплатой в пользу последней.