В Башкирии изменится график движения 37 поездов

13 пригородных поездов выводятся из графика движения:
20, 21, 22, 23 мая:
— поезд № 7419 Раевка (отпр.05.36) — Абдулино (приб.08.00);
— поезд № 7420/7412 Абдулино (отпр.16.34) — Раевка (приб.18.49, отпр.18.50) — Дема (приб.20.52).
20, 21, 22, 23, 24 мая:
— поезд № 7417 Дема (отпр.21.26) — Раевка (приб.23.21).
20 пригородным поездам сокращается маршрут следования:
20, 22 мая:
— поезд № 7427 Шакша — Приютово отправится со станции Шакша‼на 8 мин. раньше действующего расписания и устанавливается сообщением:
Шакша (отпр.08.08) — Глуховская (приб.11.33) на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.
21, 23 мая:
— поезд № 7427 Шакша — Приютово устанавливается сообщением:
Шакша (отпр.08.16) — Глуховская (приб.11.41) на участке Глуховская — Приютово выводится из графика движения.
20, 21, 22, 23 мая:
— поезд № 7428 Приютово — Тавтиманово устанавливается сообщением:
Глуховская (отпр.16.06) — Тавтиманово (приб.20.14) на участке Приютово — Глуховская выводится из графика движения.
— поезд № 7421/7423 Иглино — Приютово — Абдулино устанавливается сообщением:
Иглино (отпр.18.01) — Чишмы (приб.19.47 на участке Чишмы — Абдулино выводится из графика движения.
21, 22, 23, 24 мая:
— поезд № 7424/7426/7432 Абдулино — Приютово — Уфа — Аша устанавливается сообщением:
Чишмы (отпр.08.01) — Уфа (приб.08.58, отпр.09.06) — Аша (приб.10.52) на участке Абдулино — Чишмы.
выводится из графика движения;
— поезд № 7406 Приютово — Шакша устанавливается сообщением Раевка (отпр.10.09) — Шакша (приб.12.55) на участке Приютово — Раевка выводится из графика движения.
21, 22, 23, 24 мая:
— поезд № 7415 Уфа — Приютово восстанавливает движение и устанавливается сообщением:
Уфа (отпр.17.16) — Раевка (приб.19.25) на участке Раевка — Приютово не назначается.