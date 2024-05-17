Велопробег перекроет улицы в Купчино. Где еще будет не проехать в выходные

В субботу, 18 мая, будут отмечать 320-летие основания Кронштадта. В связи с этим с 8:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участках Коммунистической улицы вдоль Якорной площади от Овражного парка до Советского моста и улицы Рошаля от Советской улицы до Широкой улицы. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту.