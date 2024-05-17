Ночь музеев в Казани 2024: самая подробная программа мероприятий и куда лучше сходить

Каждый год в столице Татарстана проходит одно из самых ярких событий в культурной жизни города — Ночь музеев в Казани 2024. Для посетителей готовят насыщенную программу: мастер-классы, концерт, экскурсии и кинопоказы. «КП-Казань» публикует самую подробную программу мероприятий на Ночь музеев в Казани 2024, которая пройдет уже 18 мая.
Обратите внимание, что на некоторые мероприятия вход может быть по предварительной записи или регистрации. Подробнее — уточняйте у музеев.
Программа ночи музеев в Национальном музее Татарстана 2024
До 18.00 вход свободный, после 18.00 — по билету в музей. В течение всего дня будет работать экспозиция «Семь историй», в которой музейные волонтеры представят в качестве экспонатов семейные реликвии.
12.00−15.00 — творческие мастер-классы по каллиграфии, рисованию, изготовлению украшений и музейные занятия в «Семейной мастерской».
В 14.00, 17.00, 19.00 — мастер-классы по актерскому мастерству для всей семьи в театральной студии «Галактика».
14.00 — лекция «Теория игр» в овальном зале.
15.00 — театрализованное музейное занятие Сказ о том «Как на Руси набойку набивали и крашенину добывали».
15.00 — экскурсия «Семейные истории знаменитых казанцев».
16.00 — лекция «Как сохранить историю семьи. Первые шаги» в конференц-зале.
16.00 — концерт семейных музыкальных коллективов «Папа, мама, я — творческая семья» в 13-ом зале.
17.00 — мастер-класс по скрапбукингу в конференц-зале (с собой необходимо взять семейную фотографию).
18.00 показ фильмов для семейного просмотра от фонда ТАТАРКИНО в овальном зале. В это же время в четвертом зале пройдет квиз «Семья и ее ценности».
19.00 — интерактивное занятие «Машина времени — музей».
20.00 — патефон-time — интерактивная история звуковоспроизводящей техники от XIX века до современности.
Музей Салиха Сайдашева.
21.30 — театрализованный променад-концерт «Сайдаш зовет на улицу» в Лядском саду.
Дом татарской книги (Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала).
15.00 — мастер-класс по созданию мраморной бумаги в технике эбру в центре печати.
17.00 — презентация графического романа «Нэжип» по рассказу Фатиха Амирхана в медиацентре.
18.00 — открытая олимпиада на татарском языке Qayyum в зоне ресепшн и чайной.
18.00 — вечер настольных игр в Чайной.
20.00 — лекция «Татарская мифология для чайников» и лекция «Татарская литература для чайников» в медиацентре.
21.30 — ночная экскурсия по двору музея и экспозиции.
Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина.
17.00 — художественная выставка работ молодых дизайнеров и художников «И были день, и ночь, и было утро» на первом этаже выставочного зала. В течение дня будет работать ряд других выставок.
18.00 — постановки по произведениям Шекспира и Пушкина в зале экспозиции «Ф. И. Шаляпин и Казань» на втором этаже.
18.00 — показ киноработ студентов КазГИК в актовом зале.
18.30 — концерт народного хора КазГИК в выставочном зале.
19.00 и 20.00 — экскурсии по экспозиции Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина.
21.00 — лекция научного сотрудника Музея Александра Белова «Молодые о Горьком. Горький и литературное наставничество».
Дом-музей В. И. Ленина.
11.00 — аудио-экскурсии и аудио-спектакли по музею.
12.00 — демонстрация мультфильмов золотой коллекции «Мосфильма».
13.00 — фотосалон на театральной площадке «Фотография на память».
14.00 — игра-конкурс для семьи «Пазлы — складная картинка».
16.00 — знакомство с мемориальной экспозицией «Усадьба Орловых. Истории семейных реликвий».
18.00 — интерактивная программа «Раскроем мы свои таланты» и мини-спектакли по мотивам произведения А. П. Чехова.
19.30 — программа об утраченных словах в русском языке в произведениях писателей «Язык всем знаниям ключ».
Литературный музей Габдуллы Тукая.
Целый день будут открыты выставки «Книга Габдуллы Тукая, дошедшая до Берлина», «Две дороги: взгляд молодых» («Тукай в нейросетях»).
17.00 — концерт-встреча с Алмазом Хамзином.
18.30 — квест-музейная игра «Тайны музейных предметов».
19.30 — тематическая экскурсия «Тайны дома и семьи Шамиль».
Музей Е. А. Боратынского.
19.00 — романтическая сказка А. С. Пушкина «Жених».
19.00 — квест «Ключи от прошлого».
19.30 — старинные и современные романсы на стихи А. С. Пушкина.
19.50 — праздничная программа-сюрприз в исполнении квартета солистов казанского камерного оркестра «La Primavera».
20.00 — открытие камерной выставки «Златое время».
20.20 — музыкально-поэтическая композиция «Весеннее признание».
20.30 — «Час игры: старинные игры XIX века».
21.00 — тематическая экскурсия «Семейные реликвии».
21.30 — представление-ноктюрн «Ночь светла».
22.30 — квиз по музейной экспозиции «Сумерки и рассветы Дома Боратынских».
23.00 — полуночное чаепитие.
Музей Каюма Насыри.
На протяжении дня — интерактивное музейное занятие «Сказки дедушки Каюма».
15.00−22.00 — тематическая экскурсия «Великий ученый Каюм Насыри».
15.00 — мастер-класс «Бумага своими руками».
Музей-квартира Мусы Джалиля.
Целый день по заявкам будет проводиться экскурсия по музею и по выставке «В гостях у Мусы», а в 14.00 состоится показ документального фильма режиссеры Нины Прахарж «Муса Джалиль. Приговоренный к бессмертию».
Музей композитора Назиба Жиганова.
12.00 — учащиеся ССМШ КГК им. Жиганова исполнят скрипичную музыку Милия Балакирева, Генрика Венявского, Фрица Крейслера и Фредерика Зейнца.
Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.
18.00 — лекция-показ стрелкового оружия времен Второй мировой войны «Все для Победы».
18.00 — фотосессия в фотозонах музея в форме времен Великой Отечественной войны.
21.00 — военный спектакль «Вернемся оба — Я и …».
Программа ночи музеев в Казанском Кремле 2024.
Центр «Эрмитаж-Казань».
18.30−22.30 — розыгрыш подарков на выставке из собрания Государственного Эрмитажа.
18.30−21.00 — Эрмитажная библиотека на выставке «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве».
18.30 — специальная программа «Мастера иллюзий. Искусство фокуса прошлого и настоящего» при участии иллюзиониста Дамира Абдрашитова.
19.00−20.30 — скетчинг «Магия линий: создание оптических иллюзий».
19.30, 20.30 и 21.30 — экскурсия «Рассказы об иллюзиях».
Музей естественной истории Татарстана.
18.30 — мастер-класс «Ручной динозавр».
18.30−23.00 — раскраски для детей на интерактивной станции «Краски природы».
19.00 — семейный интерактивный научный спектакль «Фокусы и феномены».
20.00 — презентация нового экспоната «Зубы мозазавра» в зале «Морские рептилии».
20.30 — лекция для всей семьи «Драконы Казани: художественно-историческое расследование».
21.30 — сумеречная экскурсия по второму этажу.
Музей Пушечного двора.
18.30 — тематическая экскурсия «Реликвии отечественных военачальников».
18.30−22.30 — квест-путеводитель «Непростые подарки».
19.30−21.00 — мастер-класс «Литейная мастерская».
19.30−22.00 — мастер-класс по средневековой чеканке.
21.00−22.00 — мастер-класс по изготовлению кожаных амулетов.
Музей исламской культуры.
18.30 — лекция искусствоведа Геннадия Макарова «Ахмед Ясави в татарской духовной и музыкальной культуре».
18.30 — работа каллиграфа Альфии Исхаковой: создание тугр.
19.30−20.30 — семейная игровая программа «История одного путешествия».
20.30 — лекция Альфии Исхаковой «Шамаиль — семейная реликвия».
21.00 — семейный мастер-класс «Вензель по-татарски».
Выставочный зал «Манеж».
18.30 — мастер-класс по реставрации археологических изделий из кожи «Искусство сохранения прошлого».
19.00 — квест «Подарки из прошлого».
19.00 — ожившие персонажи на выставке «В поисках невымышленных царств».
20.30 — кураторская экскурсия по арт-пространству «Коммуналка».
21.00 — игра «Архемафия».
Музей истории Благовещенского собора.
18.30 — музейное занятие «Книжное украшение».
20.00 — экскурсия по Храму Всех Святых.
21.00 — творческое занятие «Семейная матрешка».
Музей Спасской башни.
20.00 — презентация книги «Исторические колокола Казанского Кремля».
19.00, 20.00, 21.00 — мастер-класс «Ювелирное дело».
Музей истории государственности татарского народа и Татарстана.
18.30 — показ предметов из фондов музея-заповедника «Казанский Кремль».
19.00−21.00 — концерт группы «Алпар».
19.30 — фондовый показ с переводом на русский жестовый язык для глухих и слабослышащих гостей.
21.00 — экскурсия по Казанскому Кремлю.