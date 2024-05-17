Ночь музеев в Казани 2024: самая подробная программа мероприятий и куда лучше сходить

Каждый год в столице Татарстана проходит одно из самых ярких событий в культурной жизни города — Ночь музеев в Казани 2024. Для посетителей готовят насыщенную программу: мастер-классы, концерт, экскурсии и кинопоказы. «КП-Казань» публикует самую подробную программу мероприятий на Ночь музеев в Казани 2024, которая пройдет уже 18 мая.