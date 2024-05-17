В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

«Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд. Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тыс., за курение на детской площадке — до 30 тыс., для родителей может быть введен штраф до 7 тыс. за курение ребенка младше 16 лет», — написал он в Telegram-канале.