В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

«Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд. Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тыс., за курение на детской площадке — до 30 тыс., для родителей может быть введен штраф до 7 тыс. за курение ребенка младше 16 лет», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, предлагается запретить продажу вейпов в торговых павильонах, увеличить штрафы за нарушение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установить уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничить перечень допустимых вкусовых добавок.
Ранее, 15 мая, стало известно, что Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фотовидеоматериалам при помощи единой биометрической системы» (ЕБС). Среди нарушений — переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах.
В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с курением. По словам главы Минздрава, в законодательство уже внесли ряд изменений по части борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина и использование вейпов.