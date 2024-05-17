Остин
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили увеличить штраф за курение в неположенных местах

Штраф за курение в неположенных местах предложили увеличить до 15 тыс. рублей, а на детской площадке — до 30 тыс. рублей. Об этом 17 мая заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Источник: Reuters

«Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд. Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тыс., за курение на детской площадке — до 30 тыс., для родителей может быть введен штраф до 7 тыс. за курение ребенка младше 16 лет», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, предлагается запретить продажу вейпов в торговых павильонах, увеличить штрафы за нарушение ограничений продажи никотинсодержащей продукции, установить уголовную ответственность за повторную продажу табака несовершеннолетним и ограничить перечень допустимых вкусовых добавок.

Ранее, 15 мая, стало известно, что Минцифры совместно с профильными ведомствами рекомендуется проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фотовидеоматериалам при помощи единой биометрической системы» (ЕБС). Среди нарушений — переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с курением. По словам главы Минздрава, в законодательство уже внесли ряд изменений по части борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина и использование вейпов.

штрафы
Госдума