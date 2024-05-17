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Тихвинскую икону Божией Матери доставят в Москву

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тихвинскую икону Божией Матери доставят из Санкт-Петербургской митрополии в Москву, в храм Христа Спасителя, где она будет доступна для поклонения верующих с 22 по 26 мая. Об этом журналистам сообщили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Источник: Агентство «Москва»

«С 21 по 27 мая 2024 года состоится принесение в Москву чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Икона будет перенесена из Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (Тихвинская епархия Санкт-Петербургской митрополии), где она пребывает постоянно, в кафедральный соборный храм Христа Спасителя города Москвы», — говорится в сообщении.

Торжественную встречу Тихвинской иконы Божией Матери возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отмечается, что святыня прибудет в храм Христа Спасителя вечером 21 мая и будет доступна для поклонения верующих с 22 по 26 мая (с 08:00 до 20:00). Проводы иконы пройдут после совершения литургии, которая начнется 27 мая в 09:00.

Тихвинская икона Божией Матери — одна из величайших православных святынь. По преданию, образ был написан самим евангелистом Лукой еще при земной жизни Божией Матери.

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