Тихвинскую икону Божией Матери доставят в Москву

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Тихвинскую икону Божией Матери доставят из Санкт-Петербургской митрополии в Москву, в храм Христа Спасителя, где она будет доступна для поклонения верующих с 22 по 26 мая. Об этом журналистам сообщили в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.