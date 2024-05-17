В Эстонии планируют завершить демонтаж могил советских воинов к 2025 году

В свою очередь посольство России в Эстонии в феврале выразило возмущение планами демонтировать надгробия у мемориала советским воинам на острове Сааремаа, назвало эти планы верхом цинизма, очередной кощунственной попыткой осквернения памяти о павших героях-освободителях и надругательством над их могилами в духе позорной практики государственного вандализма и бессовестного переписывания итогов Второй мировой войны. Российские дипломаты также призвали руководство волости Сааремаа и Эстонского военного музея задуматься о последствиях и не допустить реализации этой преступной по своей сути затеи.