Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных

В июле 2023 года Минцифры представило новую версию законопроекта, по которой бизнес будет обязан предоставлять персональные данные своих клиентов в государственную информационную систему, где они будут централизованно обезличиваться. Первые три года доступ к этим данным будут иметь только госорганы и подведомственные им организации. Но бизнес раскритиковал такой подход. В апреле этого года АБД предложила свою версию законопроекта, по которой разработчики технологии искусственного интеллекта смогут бесплатно получать доступ к данным из госинформсистем. Государство сможет запрашивать у бизнеса обезличенные данные бесплатно только для выполнения задач по обеспечению безопасности и предотвращению чрезвычайных ситуаций, а в других случаях должно будет платить за подготовленные датасеты.