В Москве открывается городская акция «Ночь в музее»

На ВДНХ темой станет «Сиреневая ночь в Музейном городе ВДНХ», так как в этот день отмечаются Международный день сирени и 131-я годовщина со дня рождения знаменитого селекционера-любителя Леонида Колесникова, чьи сорта сирени известны на весь мир и представлены на территории ВДНХ. Как сообщила пресс-служба выставки, в числе активностей, которые стартуют здесь с 11 утра, — художественные пленэры для учащихся московских школ искусств, инструктаж в самолете Як-42 на площади Промышленности, высадка кустов сирени на площадке у павильона «Атом», множество экскурсий, мастер-классов и квестов. Специалисты Дома-музея Марины Цветаевой в рамках акции проведут пешеходную экскурсию по цветаевским местам столицы, а в 21:00 в кинозале Государственного Дарвиновского музея пройдет мастер-класс «Ночь в объективе», где фотографы поделятся секретами качественной съемки в темное время суток.