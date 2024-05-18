В Москве открывается городская акция «Ночь в музее»

Официальное открытие акции состоится в Государственном музее А. С. Пушкина в 19:00. Большинство площадок будут работать с 18:00 до 02:00, гости акции смогут бесплатно побывать во всех подведомственных городу музеях и выставочных залах. В этом году впервые в «Ночи в музее» принимает участие искусственный интеллект — во дворе Музея Москвы на одну ночь откроется мультимедийная выставка «Возрожденная коллекция» с образами живописных полотен, утраченных во время Великой Отечественной войны при пожарах и бомбардировках и возрожденных с помощью нейросети. В экспериментальную экспозицию вошли 23 картины, которые хранились в Воронежском областном художественном музее им. Крамского и Волгоградском музее изобразительных искусств им. Машкова.
Кроме того, впервые в программе появятся самокатные экскурсии, например, Музей Москвы проведет экскурсию на самокатах по набережным столицы, а Дом Гоголя предложит самокатную прогулку по местам, связанным с Николаем Васильевичем. Специально для посетителей «Ночи в музее» также впервые будет действовать тариф на аренду самокатов — с бесплатным стартом поездки. А еще для гостей разработаны специальные тематические маршруты и подборка плейлистов с треками, подобранными под разные музеи.
Среди мероприятий «Ночи в музее» — музыкальный вечер «Джаз и не только», который откроется в 18:30 в усадьбе Кусково. На нем студенты и преподаватели кафедры искусств Российского государственного социального университета исполнят популярные инструментальные и вокальные композиции. А в 19:00 на одной из площадок Государственного музея В. В. Маяковского на улице Красная Пресня зрителям представят литературную постановку «Я сам. Маяковский», в основу которой легли наиболее известные стихотворения и цитаты из автобиографического произведения поэта. На парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» пройдет арт-перформанс «Быть семьей», где о семейных ценностях расскажут под инструментальную электронную музыку.
На ВДНХ темой станет «Сиреневая ночь в Музейном городе ВДНХ», так как в этот день отмечаются Международный день сирени и 131-я годовщина со дня рождения знаменитого селекционера-любителя Леонида Колесникова, чьи сорта сирени известны на весь мир и представлены на территории ВДНХ. Как сообщила пресс-служба выставки, в числе активностей, которые стартуют здесь с 11 утра, — художественные пленэры для учащихся московских школ искусств, инструктаж в самолете Як-42 на площади Промышленности, высадка кустов сирени на площадке у павильона «Атом», множество экскурсий, мастер-классов и квестов. Специалисты Дома-музея Марины Цветаевой в рамках акции проведут пешеходную экскурсию по цветаевским местам столицы, а в 21:00 в кинозале Государственного Дарвиновского музея пройдет мастер-класс «Ночь в объективе», где фотографы поделятся секретами качественной съемки в темное время суток.
«Ночь музеев» в Подмосковье
Учреждения культуры Московской области присоединятся к всероссийской ежегодной акции «Ночь музеев», в этот раз она приурочена к Году семьи, тема акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Государственные музеи региона подготовили свои программы к этому дню, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Так, в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоится «Музейный Art quiz» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». Для родителей с детьми проведут командные интеллектуальные игры в пространстве детского центра музея. Площадка также подготовила интерактивную программу «От царства к империи» в рамках выставки «Формула Руси. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века», в ходе которой гости совершат исторический экскурс от Рюриковичей к Романовым.
Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» подготовил рассказ о семье Чеховых и о семейных традициях XIX века. На выставке «Брачная лихорадка» посетители смогут узнать об обычаях и традициях создания семьи в те времена, чем была наполнена семейная жизнь, с какими трудностями сталкивались супруги, желающие расторгнуть брак. Гости смогут принять участие в мастер-классах, познакомиться с народной музыкой, посетить экскурсию по главному дому усадьбы и прогулку по саду.
Кроме того, в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину проведут лекции, мастер-классы, детские игровые программы, демонстрацию подлинных фотографий семьи Чайковских из фондов музея. В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоится концерт воспитанников и педагогов вокально-хоровой студии «Звучность», а Звенигородский государственный музей-заповедник проведет экскурсию-прогулку вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря.