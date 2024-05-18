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В каких городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 18 мая

В РГП «Казгидромет» сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в субботу, 18 мая, в Усть-Каменогорске, Риддере, ночью в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Остине: +20° 2 м/с 97% 741 мм рт. ст. +22°
Источник: freepik

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).