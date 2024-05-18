Врач назвала продукты, которые вызывают головную боль

В своем Telegram-канале Янг отметила, что из-за того, что на отдыхе в один прием часто смешивается много разных продуктов: мясо, рыба, мучное, фрукты, может усиливаться размножение патогенной флоры и возникать повышенное газообразование. Что, в свою очередь, повышает производство аммиака и создает сложности с его утилизацией. Головная боль — один из ярких симптомов нарушения вывода аммиака.