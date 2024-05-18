Врач назвала продукты, которые вызывают головную боль

В своем Telegram-канале Янг отметила, что из-за того, что на отдыхе в один прием часто смешивается много разных продуктов: мясо, рыба, мучное, фрукты, может усиливаться размножение патогенной флоры и возникать повышенное газообразование. Что, в свою очередь, повышает производство аммиака и создает сложности с его утилизацией. Головная боль — один из ярких симптомов нарушения вывода аммиака.
Итак продукты, вызывающие головную боль:
- Переработанное/копченое/вяленое мясо. Содержит нитриты, которые могут расширять кровеносные сосуды в головном мозге.
- Выдержанные сыры и ферментированные продукты. Содержат биогенный амин — тирамин. Чем дольше хранится пища, тем больше в ней тирамина.
- Алкоголь. Красное вино, пиво и шампанское содержат тирамин и сульфиты. Также головную боль усиливает обезвоживание, которое обычно сопровождает употребление спиртных напитков.
- Шоколад. Содержит кофеин и вещество фенилэтиламин, которое способно увеличивать приток крови к мозгу, что-либо вызывает, либо усиливает головную боль.
- Глутамат натрия. Возбуждающий нейромедиатор, который используется в качестве усилителя вкуса. Часто встречается в китайской еде, колбасах, соусах, фастфуде, консервах.
- Искусственные подсластители: аспартам, сахарин и сукралоза.