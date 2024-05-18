Остин
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала продукты, которые вызывают головную боль

Российский врач-эндокринолог Екатерина Янг перечислила продукты и напитки, из-за которых болит голова. По ее словам, многие из этих продуктов попадают в корзинки для пикника, и вместо веселья и удовольствия люди получают мигрень, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

В своем Telegram-канале Янг отметила, что из-за того, что на отдыхе в один прием часто смешивается много разных продуктов: мясо, рыба, мучное, фрукты, может усиливаться размножение патогенной флоры и возникать повышенное газообразование. Что, в свою очередь, повышает производство аммиака и создает сложности с его утилизацией. Головная боль — один из ярких симптомов нарушения вывода аммиака.

Итак продукты, вызывающие головную боль:

  • Переработанное/копченое/вяленое мясо. Содержит нитриты, которые могут расширять кровеносные сосуды в головном мозге.
  • Выдержанные сыры и ферментированные продукты. Содержат биогенный амин — тирамин. Чем дольше хранится пища, тем больше в ней тирамина.
  • Алкоголь. Красное вино, пиво и шампанское содержат тирамин и сульфиты. Также головную боль усиливает обезвоживание, которое обычно сопровождает употребление спиртных напитков.
  • Шоколад. Содержит кофеин и вещество фенилэтиламин, которое способно увеличивать приток крови к мозгу, что-либо вызывает, либо усиливает головную боль.
  • Глутамат натрия. Возбуждающий нейромедиатор, который используется в качестве усилителя вкуса. Часто встречается в китайской еде, колбасах, соусах, фастфуде, консервах.
  • Искусственные подсластители: аспартам, сахарин и сукралоза.

здоровье