На Украине начнут вручать повестки круглосуточно

Теперь повестки военнообязанным смогут вручать круглосуточно по месту проживания, работы, учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Кроме того, право передавать документ появилось у групп оповещения, в состав которых входят лица, не подлежащие мобилизации, представители местных администраций и главы предприятий.