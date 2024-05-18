Неделя с AmurMedia: новый врио губернатора, дружба с Китаем и весенние испытания

О китайском автопроме, туризме в обе стороны и интересе к острову Хэйсяцзы-Дао — генконсул КНР в Хабаровске



С момента введения масштабных санкций Западом в отношении нашей страны прошло уже более двух лет. В этих условиях отношения России с Китаем только укреплялись по всем направлениям. Развивались экономические связи, увеличивался товарооборот между нашими странами. Как видит КНР российско-китайские отношения и как развивается наше сотрудничество, расскажет ИА AmurMedia генеральный консул КНР в Хабаровске господин Цзян Сяоян.