Неделя с AmurMedia: новый врио губернатора, дружба с Китаем и весенние испытания

Персональная выставка известной фотохудожницы проходит в Хабаровске
В стенах хабаровской галереи «Лист» в эти майские дни проходит персональная выставка фотохудожника, энкаустика, коллажиста и режиссера документалиста Светланы Тикановой «Рай» (6+). Работы, экспонируемые в арт-салоне, выполнены в разнообразных техниках, сообщает ИА AmurMedia.
О китайском автопроме, туризме в обе стороны и интересе к острову Хэйсяцзы-Дао — генконсул КНР в Хабаровске
С момента введения масштабных санкций Западом в отношении нашей страны прошло уже более двух лет. В этих условиях отношения России с Китаем только укреплялись по всем направлениям. Развивались экономические связи, увеличивался товарооборот между нашими странами. Как видит КНР российско-китайские отношения и как развивается наше сотрудничество, расскажет ИА AmurMedia генеральный консул КНР в Хабаровске господин Цзян Сяоян.
В Хабаровском крае приняли закон о преобразовании Бикинского района в муниципальный округ
Депутаты краевого парламента в окончательной редакции утвердили проект закона об объединении всех поселений Бикинского района в единый муниципальный округ, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.
В Хабаровске назначили нового врио губернатора Хабаровского края
Дмитрий Демешин — выпускник третьего потока «школы губернаторов», где впервые обучались представители силовых структур. Родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».1997−1999 — помощник Коломенского городского прокурора Московской области, города Коломна Московской области.1999−2002 — старший следователь Щелковской городской прокуратуры Московской области, 2002−2004 — помощник, старший помощник Щелковского городского прокурора Московской области, 2004−2006 — заместитель Щелковского городского прокурора Московской области, сообщает AmurMedia со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Экс-сотрудника хабаровской колонии осудили за взятки и вымогательство
В Хабаровском крае осужден бывший начальник оперативного отдела исправительной колонии за превышение должностных полномочий и взяточничество, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СК России по Хабаровскому краю.
Цену за аренду на популярном дачном рынке объяснил мэр Хабаровска
Мэр Хабаровска объяснил повышение платы за аренду дачного рынка на остановке Химфармзавод тем, что администрация города стремится создавать комфортные условия для торговцев и покупателей. Он отметил, что наряду с этим, проводится реализация проекта «Рынок у дороги» на Тихоокеанской улице, где уже созданы комфортные условия для торговли. В планах у администрации организовать подобные торговые места и на Химфармзаводе, сообщает AmurMedia со ссылкой на администрацию Хабаровска.
Михаил Дегтярёв: За 4 года я стал настоящим дальневосточником и патриотом края
Накануне президент России Владимир Путин назначил губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева министром спорта. Новоявленный министр поблагодарил главу государства за оказанное доверие и назначение на высокий пост, а жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу.
Двое погибли, один пассажир доставлен в больницу после ДТП в Хабаровском крае
По уточненным данным, 13 мая 2024 г. в 21:10 36-летний водитель автомобиля SUZUKI ESCUDO двигаясь по ул. Центральная с. Маяк не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил наезд на стоящее транспортное средство HINO с последующим неконтролируемым движением совершил наезд на забор и жилое строение, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию УМВД России по Хабаровскому краю.
Хабаровский край признан не готовым к пожароопасному сезону
Состояние законности в период пожароопасной обстановки в дальневосточных регионах на контроле органов прокуратуры. На Дальнем Востоке с начала пожароопасного сезона зарегистрировано свыше 1,8 тыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, значительно увеличилась в Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.
Официально: Большой Уссурийский — остров российско-китайской дружбы
Россия и Китай договорились о совместном развитии острова Большой Уссурийский, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы минвостокразвития.
Скончалась 94-летняя женщина, получившая ожоги при пожаре в больнице Хабаровска
В Железнодорожном районе Хабаровска возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины после пожара в медицинском учреждении, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Из губернаторов — в министры, из концессионеров — в арестанты, «Уссури» нужны миллиарды
Майские праздники выдались ударными. Инаугурация президента, последовавшее за ней формирование нового состава Правительства РФ, которое самым прямым образом сказалось на Хабаровском крае. Конечно же, мы про назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ, ключевую тему в политобзоре ИА AmurMedia.
Владимир Путин сменил министра обороны России
Президент Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Вредная привычка оказалась смертельной для жителя Комсомольска-на-Амуре
Сотрудники следственных органов и дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания в квартире жилого дома на проспекте Мира в Комсомольске-на-Амуре. Огонь унес жизнь мужчины и его домашнего питомца. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём при курении, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Новых руководителей пяти районных отделов полиции назначили в Хабаровском крае
Сегодня в режиме видеоконференцсвязи начальник Управления МВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов представил руководителям подчиненных территориальных органов региона и личному составу ОМВД России по Комсомольскому, Амурскому, Николаевскому, Вяземскому и Охотскому районам назначенных на должности приказом УМВД России по Хабаровскому краю с 16 мая 2024 года пятерых руководителей районных органов внутренних дел, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Автовладелец ответит за ложный донос в Хабаровском крае
В полицию обратился 35-летний житель города Вяземский, который утверждал, что его автомобиль был угнан, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.
Прикрылись ломбардом: 8 черных кредиторов работали на финансовом рынке Хабаровского края
В I квартале 2024 года специалисты Банка России выявили на территории Хабаровского края восемь черных кредиторов, которые незаконно выдавали деньги в долг. Большинство из них работали под видом ломбардов, комиссионных магазинов и микрокредитных компаний, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.
В Хабаровске начались весенние испытания теплосетей
Хабаровские тепловые сети АО «ДГК» сообщают о планируемых датах проведения гидравлических испытаний. Графики утверждены в администрации Хабаровска и администрации села Некрасовка, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе компании.
Хабаровский санаторий «Уссури» сможет принимать на лечение и восстановление до 15 тысяч человек
В Закдуме Хабаровского края обсудили реализацию проекта многофункционального лечебно-реабилитационного центра «Уссури». Объект находится на парламентском контроле Думы седьмого созыва, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.
В Хабаровском крае продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту
В Хабаровском крае продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», запланированного до 2024 года по инициативе президента России Владимира Путина. Работы проводятся за счет субсидии из краевого бюджета на обеспечение безопасности дорожного движения. В настоящее время ведется ремонт 56 объектов улично-дорожной сети, при этом работы уже завершены на 7 из них, сообщает ИА AmurMedia.
Выборы главы Хабаровского края пройдут 8 сентября
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в регионе 8 сентября — в единый день голосования, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) избирательной комиссии.
Наркотики в зубной пасте пытался передать своему сокамернику освободившийся хабаровчанин
Хабаровским районным судом оглашен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических веществ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Взгляд изнутри: как депутаты Госдумы утверждают Правительство РФ
В эти дни в Государственной Думе проходит утверждение Правительства Российской Федерации. Как проходит эта процедура, какие уже прошли комитеты, как проходит обсуждение на комитетах в Госдуме кандидатов на пост в Правительство РФ — все эти вопросы обсудили в прямом эфире ИА AmurMedia с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Павлом Симигиным.