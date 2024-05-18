Суббота порадует южноуральцев теплом

В субботу, 18 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 12.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 18 мая, у Адриана, Ирины и Якова.
Между прочим, 18 мая 2024 года отмечают день Ирины Рассадницы. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя обманывать и распускать слухи. Дело в том, что из-за этого будут болеть зубы.