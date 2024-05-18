Эмоции в подарок. Новокузнечанка рисует «портреты» авто для их владельцев

Эмоции и память на всю жизнь о чем-то дорогом и любимом — вот что получают те, для кого я делаю свои «кружочки». Вспоминаю «Москвич-403», который я делала на заказ в качестве подарка на юбилей для потомственного путешественника со стажем. Он проехал на нём все республики СССР и часть Европы. На вручении ревели все. Мне отправляли видеоотчёт, и по ту сторону плакала я. Именинник был тронут до глубины души, и оставшийся вечер прошёл в его воспоминаниях об ошеломительных путешествиях и невероятных приключениях. После этого я окончательно убедилась: то, что я делаю, имеет огромное значение".