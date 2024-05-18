Эмоции в подарок. Новокузнечанка рисует «портреты» авто для их владельцев

От подарков новокузнечанки Анастасии Сорокиной плачут даже брутальные мужчины. Она выжигает на брелоках «портреты» машин.
Причём лихо владеет не только паяльником, но и болгаркой. Считает, что работать с деревом — её призвание.
Подробности в материале kuzbass.aif.ru.
Пацанячьи игрушки.
«Мама рассказывала, что я всегда отдавала предпочтение машинкам и игрушкам для пацанов», — рассказывает героиня. А вот тяга к дереву у Насти в крови — её прадед был искусным столяром, а дед лесничим. И в юности ей очень хотелось заняться обработкой дерева.
Но получилось только после замужества. Как рассказывает героиня, она купила самый дешёвый паяльник и начала выжигать — получилось с первого раза. Это вдохновило — решила мастерить подарочки.
«Мне ничего больше не пришло в голову, кроме как пойти в поле возле дома и набрать веток и брёвен с земли. Я решила распилить их на кружочки и попробовать что-то выжечь. Сначала это были созвездия со знаками зодиака, милые надписи, схематичные рисунки. Одна моя заказчица сказала, что она ярый фанат “Субару”. Я без раздумий выжгла ей на кружочке логотип автомобиля и прилепила к кружочку магнитик. Она была в восторге. Потом подумала: а если изобразить машину целиком? Это было нелегко, но я справилась. Так начался мой путь», — продолжает героиня.
Выжигание — процесс небыстрый, требующий навыков, инструментов, времени и энтузиазма. На изготовление брелока нужно два дня, не считая времени на подготовку и просушку древесины. Сам процесс выжигания длится три-пять часов. Потом в два слоя наносится лак, и изделие сушится до следующего дня. "Огромная сложность в брелоках — это детализация в очень ограниченном пространстве. Только представьте: на кружочке диаметром 5 см изобразить целый автомобиль со всеми деталями, отличительными признаками и даже госномером. И всё это паяльником. Ужасно горячим.
После долгой работы пальцы напоминают жареные сосиски, сильно напрягаются руки (ведь у тебя нет права даже на малейшую ошибку), а главное — напрягаются глаза, а ещё спина", — делится Настя. К тому же дерево непредсказуемо: выжигатель может неожиданно свернуть не туда или прожечь лишнего. И это непросто.
Мужчины плачут.
Помимо брелоков она делает магниты, подвески в авто, настольные и настенные картины. Большинство «деревяшек», как их называет Настя, дарится мужчинам: "И я лично видела, как брутальный бородатый мужик расплакался от неожиданности и сказал, что это лучший подарок в его жизни. Так сильно он любил свой уазик.
Эмоции и память на всю жизнь о чем-то дорогом и любимом — вот что получают те, для кого я делаю свои «кружочки». Вспоминаю «Москвич-403», который я делала на заказ в качестве подарка на юбилей для потомственного путешественника со стажем. Он проехал на нём все республики СССР и часть Европы. На вручении ревели все. Мне отправляли видеоотчёт, и по ту сторону плакала я. Именинник был тронут до глубины души, и оставшийся вечер прошёл в его воспоминаниях об ошеломительных путешествиях и невероятных приключениях. После этого я окончательно убедилась: то, что я делаю, имеет огромное значение".
Помимо выжигания Настя увлекается реставрацией мебели. Она мечтает освоить резьбу бензопилой и вырезать огромного медведя. А ещё собрать о коллекцию ретроавтомобилей.