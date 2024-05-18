Плюс 10 лет жизни. Кардиолог Кашталап о том, как жить дольше

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за прошлый год снизилась в Кузбассе на 18,8%, а в 2022 году число спасённых жизней составило 6,5 тыс. пациентов. Доктор медицинских наук, профессор, завотделом клинической кардиологии НИИ КПССЗ Василий Кашталап рассказал, на сколько лет стал дольше жить человек и как этому помогает кузбасская наука.
Стали жить на 10 лет дольше.
Анна Городкова, kuzbass.aif.ru: Что позволяет снижать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний? Только лишь ранняя диагностика?
Василий Кашталап: Во многом помогает система здравоохранения стационарного этапа (успешное лечение инфарктов миокарда и инсультов) и амбулаторного этапа (профилактика, правильно назначенная антигипертензивная терапия и приём холестеринснижающих препаратов).
Ранняя диагностика, безусловно, тоже важна. И здесь определяющим является широкое участие в программках добровольной диспансеризации. На что мы обращаем внимание? На так называемую триаду, которая обусловливает 16-кратное повышение риска развития атеросклероза и его осложнений: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, ишемических инсультов. Это высокие цифры артериального давления (выше 140/90), нарушение обмена холестерина и, конечно же, вредные привычки, прежде всего курение. Ранняя профилактика заключается в максимально раннем выявлении этих факторов, оздоровлении сложившегося образа жизни и в назначении необходимых лекарственных препаратов. Самое главное — активно посещать врача-терапевта, если нужно — кардиолога, и не игнорировать их рекомендации.
— Существует мнение, что люди не стали более больными с развитием современных технологий, а стали доживать каждый до своей болезни. Вы согласны с ним?
— Заболевания с годами и столетиями меняются. Те заболевания, которые были актуальны в период становления цивилизации (инфекционные болезни), сейчас уходят на второй план.
Продолжительность жизни людей в целом из века в век увеличивается. Связано это прежде всего с успехами медицины. Если в средние века средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет (человек в 40 лет уже считался очень пожилым), то сейчас в развитых странах, например, эта цифра составляет 85 лет. И, конечно же, стали появляться более специфические для пожилого возраста заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, неврологические.
Успехи современной медицины имеют две цели: увеличение продолжительности жизни и улучшение её качества у каждого конкретного человека. Целая научная лаборатория в нашем Научно-исследовательском институте занимается проблемами профилактики нарушений функций высшей нервной деятельности у пациентов после кардиохирургических операций.
— На сколько в среднем лет, по-вашему, наука продлила сердечникам жизнь за последние 50−100 лет?
— Ответить точно нельзя, но в одной лишь России медицина и наука увеличили продолжительность жизни с 65 лет в конце 90-х годах до 73 лет в наше время.
С другой стороны, появляются заболевания, которые связаны с развитием нашей цивилизации — избыточная масса тела и ожирение, а также сахарный диабет. Это прямое следствие низкой физической активности и неправильного питания, преобладания легкодоступных углеводов. Особый акцент сейчас делается на болезни метаболического профиля (ожирение, сахарный диабет), потому что они приводят к более высокой распространённости сердечно-сосудистых заболеваний (ишемической болезни сердца, гипертонии, сердечной недостаточности).
Испытания на крысах, овцах, павианах.
— В 2013 году Кемерово первый среди городов не миллионников пересадил сердце. Что вы считаете наиболее значимым достижением кузбасских кардиологов сейчас, за последние год-два?
— Развитие технологий и доступности трансплантации сердца. Наша цель — это до 20 трансплантаций сердца в год. Всего к сегодняшнему дню проведено более 76 операций по пересадке донорских сердец тем, кто в этом остро нуждается. В Кузбассе существует лист ожидания пациентов-реципиентов, которые без этого вмешательства не смогут полноценно жить и могут погибнуть от сердечной недостаточности.
Успехи кузбасских учёных, кузбасского здравоохранения в области пересадки органов отмечают и ведущие российские учёные. По эффективности её выполнения мы входим в первую пятёрку регионов и городов, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Казани.
— Раньше было невозможно представить пересадку сердца, а сейчас операция поставлена на поток и в год десятки кузбассовцев получают шанс на долгую жизнь. Как ещё наука помогает людям?
— Более 40 лет в Кузбассе работает уникальное биотехнологическое предприятие ЗАО «НеоКор», которое создал покойный ныне выдающийся кардиохирург и академик РАН Леонид Семёнович Барбараш. Это производство серийно выпускает целый спектр уникальных кузбасских биологических протезов клапанов сердца и сосудов для кардиохирургов России, СНГ и зарубежных стран.
Хорошо известен научный проект кузбасского учёного-исследователя, профессора Ларисы Валерьевны Антоновой, по созданию биодеградируемых сосудов малого диаметра для мини-инвазивной хирургии при ишемической болезни сердца. Он подразумевает имплантацию нуждающемуся в новых сосудах пациенту постепенно растворяющегося биомолекулярного каркаса, на месте которого формируется собственная артерия, не поражённая атеросклерозом, и она заново начинаем снабжать кровью сердце.
Этот проект завершил серию доклинических испытаний на животных, то есть образцы сосудистых каркасов готовы для имплантации человеку. До этого он прошёл целую серию доклинических испытаний сначала в пробирке, затем на лабораторных животных (крысы, овцы, павианы). У павианов были получены очень хорошие результаты проходимости сформированных заново артерий. Продолжительность этого проекта в районе 7−10 лет, а вообще от идеи до реализации проходит около 10−15 лет.
Кузбасская модель клапана сердца.
— В 2015 году в Кемерове был создан первый в России частный фонд по поддержке молодых учёных в области биомедицинских наук. По-вашему, насколько этот фонд нужен и насколько по итогу он оказался важен?
— Деятельность Кузбасского Фонда по поддержке молодых учёных в области биомедицинских наук действительно позволяет нашей науке более активно развиваться. С 2015 года Фонд поддержал более 18 проектов по разным направлениям развития медицины, здравоохранения и фундаментальных научных исследований.
Один из проектов, например, по созданию собственной кузбасской модели клапана сердца, который доставляется к сердцу с помощью носителя-катетера по сосудам. Это эндоваскулярный протез для клапанов сердца и для имплантации без больших разрезов и вскрытия грудной клетки! Руководит работами кузбасский молодой учёный, кандидат технических наук Евгений Андреевич Овчаренко. Этот проект успешно прошёл серию доклинических испытаний на овцах. Так что скоро мы увидим ещё одну кузбасскую модель биологического протеза клапана сердца для малоинвазивной хирургии, что улучшит результаты хирургического лечения у пациентов с пороками сердца и сделает хирургическое лечение этих заболеваний ещё более доступным.