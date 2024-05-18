Плюс 10 лет жизни. Кардиолог Кашталап о том, как жить дольше

Ранняя диагностика, безусловно, тоже важна. И здесь определяющим является широкое участие в программках добровольной диспансеризации. На что мы обращаем внимание? На так называемую триаду, которая обусловливает 16-кратное повышение риска развития атеросклероза и его осложнений: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, ишемических инсультов. Это высокие цифры артериального давления (выше 140/90), нарушение обмена холестерина и, конечно же, вредные привычки, прежде всего курение. Ранняя профилактика заключается в максимально раннем выявлении этих факторов, оздоровлении сложившегося образа жизни и в назначении необходимых лекарственных препаратов. Самое главное — активно посещать врача-терапевта, если нужно — кардиолога, и не игнорировать их рекомендации.