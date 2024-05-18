Жители Иркутска смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ 19 мая

В Иркутске все желающие смогут пройти проверку на наличие вируса иммунодефицита человека 19 мая. Тестирование обеспечивает полную анонимность. Это значит, что результаты будут известны только сдающему. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Мобильные лаборатории будут работать с 11:00 до 19:00. Сдать тест можно будет на площади у памятника Александру III и в 130 квартале у «Круга желаний», — поделились в администрации.
Готовность результата составит 15 минут. По желанию, жители и гости Иркутска смогут получить консультацию от специалистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 22025 году в Иркутской области благоустроят более 20 общественных пространств. Территории были выбраны жителями региона путем общественного голосования.