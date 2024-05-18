Приметы на день Ирины Рассадницы: что нельзя делать 18 мая 2024 года

В субботу, 18 мая, вспоминают святую Ирину Македонскую. Народный праздник называется Ирина Рассадница (в некоторых вариациях — Арина Капустница или Арина Рассадица).
Что можно делать 18 мая:
- женщины в этот день с самого утра занимались посадкой рассады капусты на огород;
- также в этот день пекли караваи, а верхушку украшали буквой «И»;
Что нельзя делать 18 мая:
- оставлять на ночь грязную посуду;
- есть капусту и огурцы;
- невестам или просто незамужним девушкам есть еду, приготовленную вдовой;
Народные приметы:
- гусь в воде купается — к потеплению;
- кошка ест траву — к дождю;
- если при первом поливе земля быстро впитывает воду, то лето будет засушливым.