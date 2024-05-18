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Приметы на день Ирины Рассадницы: что нельзя делать 18 мая 2024 года

В субботу, 18 мая, вспоминают святую Ирину Македонскую.

Источник: МК.RU Челябинск

В субботу, 18 мая, вспоминают святую Ирину Македонскую. Народный праздник называется Ирина Рассадница (в некоторых вариациях — Арина Капустница или Арина Рассадица).

Что можно делать 18 мая:

  • женщины в этот день с самого утра занимались посадкой рассады капусты на огород;
  • также в этот день пекли караваи, а верхушку украшали буквой «И»;

Что нельзя делать 18 мая:

  • оставлять на ночь грязную посуду;
  • есть капусту и огурцы;
  • невестам или просто незамужним девушкам есть еду, приготовленную вдовой;

Народные приметы:

  • гусь в воде купается — к потеплению;
  • кошка ест траву — к дождю;
  • если при первом поливе земля быстро впитывает воду, то лето будет засушливым.