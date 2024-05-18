ХК «Амур» усилился экс-форвардом сборной США Алексом Гальченюком

С 2010 года он играл за команду «Сарния Стинг» в юниорской хоккейной лиге Онтарио. По итогам сезона 2010/11 включён в символическую сборную лучших новичков лиги.





Дебют в НХЛ состоялся в январе 2013 года в составе «Монреаля». Затем он выступал за «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо». За 11 сезонов в НХЛ он провёл 692 матча и набрал 371 (151+220) очко. Также он выступал в АХЛ за «Торонто Марлиз» и «Колорадо Иглз», где набрал 53 (18+35) очка в 55 матчах.



В составе сборной США он выиграл золотую медаль чемпионата мира среди молодёжи-2013. В том же сезоне он дебютировал в национальной сборной на чемпионате мира и стал бронзовым призёром турнира. В 2022 году он занял четвёртое место на мировом первенстве, проведя 14 матчей и набрав 7 (3+4) очков за сборную США.