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В Челябинске с вечера 18 мая изменят маршруты троллейбусов № 5 и 7

Это связано с модернизацией контактной сети на улице Воровского — от проспекта Ленина до Свердловского проспекта.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске с вечера 18 мая изменят маршруты троллейбусов № 5 и 7, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 22 часов 18 мая и до утра 5 июня подрядчики проведут модернизацию контактной сети на улице Воровского — от проспекта Ленина до Свердловского проспекта.

Троллейбус № 5 направят от поселка Первоозерный до железнодорожного вокзала. Троллейбус № 7 будет следовать по двум трассам: первый — от улицы Молдавская по Комсомольскому проспекту, улицам Чичерина, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев с выездом на Комсомольский проспект и в точку отправления, второй — от АМЗ до ДС «Юность».

На это время можно пользоваться автобусами 14 и 90С, для экономии приобретать пересадочный билет за 28 рублей по транспортной карте.