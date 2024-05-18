В Пермском крае отметят день рождения Строгановских Палат

В музее будет открыта выставка, рассказывающая о представителях семей — владельцев Усольских промыслов. Ведущий актер Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров приедет в этот вечер в Усолье со своей программой «Заезжий музыкант». Состоятся лекции по истории и архитектуре Усолья. Будут открыты творческие мастерские.