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Стало известно, как в этом году отметят День города в Иркутске

День города в Иркутске отметят 1 июня на шести локациях.

Источник: Комсомольская правда

Празднование 363-летия областного центра совпадает с Международным днем защиты детей. В этот раз мероприятие в честь Дня города решили посвятить семье и детству. Представления для гостей и жителей Иркутска проведут в шести местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Особое внимание следует уделить безопасности. Сегодня горожане должны быть уверены, что все находится под контролем, — отметил мэр Руслан Болотов.

Старт празднования пройдет сразу на двух локациях. В 12:00 на островах Юность и Конный для виновников торжества покажут концерт и проведут развлекательные игры. У детей будет возможность бесплатно покататься на аттракционах, батутах и попробовать мороженное.

В это же время у памятника Александру III стартует представление «Город детства». Творческие коллективы Иркутска подарят детям незабываемые эмоции. Мыльные пузыри, ростовые куклы, песни и игры. А по окончанию на сцене создадут ячейку общества шесть иркутских пар.

На бульваре Гагарина с 12:00 до 18:00 пройдет детское караоке. А с 13:00 до 21:00 в Усадьбе В. П. Сукачева состоится программа посвященная юбилею исторического хозяина дома. Праздник будет сопровождать детский бал, кукольный спектакль и джазовый концерт.

Основное мероприятие по Дню города пройдет на площади графа Сперанского в 18:00. На сцене покажут номера лучшие танцевальные коллективы, гости из Улан-Батора и кавер-группы. Во всех округах Иркутска также прогремят праздничные концерты.

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