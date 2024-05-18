Стало известно, как в этом году отметят День города в Иркутске

Празднование 363-летия областного центра совпадает с Международным днем защиты детей. В этот раз мероприятие в честь Дня города решили посвятить семье и детству. Представления для гостей и жителей Иркутска проведут в шести местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Особое внимание следует уделить безопасности. Сегодня горожане должны быть уверены, что все находится под контролем, — отметил мэр Руслан Болотов.
В это же время у памятника Александру III стартует представление «Город детства». Творческие коллективы Иркутска подарят детям незабываемые эмоции. Мыльные пузыри, ростовые куклы, песни и игры. А по окончанию на сцене создадут ячейку общества шесть иркутских пар.
На бульваре Гагарина с 12:00 до 18:00 пройдет детское караоке. А с 13:00 до 21:00 в Усадьбе В. П. Сукачева состоится программа посвященная юбилею исторического хозяина дома. Праздник будет сопровождать детский бал, кукольный спектакль и джазовый концерт.
Основное мероприятие по Дню города пройдет на площади графа Сперанского в 18:00. На сцене покажут номера лучшие танцевальные коллективы, гости из Улан-Батора и кавер-группы. Во всех округах Иркутска также прогремят праздничные концерты.