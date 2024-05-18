Стало известно, как в этом году отметят День города в Иркутске

Празднование 363-летия областного центра совпадает с Международным днем защиты детей. В этот раз мероприятие в честь Дня города решили посвятить семье и детству. Представления для гостей и жителей Иркутска проведут в шести местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.