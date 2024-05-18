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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Грозы и кратковременные дожди прогнозируются в Беларуси в предстоящую субботу, 18 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Остине: +20° 2 м/с 97% 741 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

Согласно прогнозам синоптиков, погода в этот день будет умеренная, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в отдельных районах будет достигать +28 градусов.

В ночное время осадков не прогнозируется, а вот утром и днем во многих областях пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы.

Также в ночное и утреннее время на отдельных участках ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый, но днем ситуация стабилизируется — синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 6 до 12 градусов выше нуля, но серьезного похолодания в республике не ожидается. Местами по юго-западу столбики термометра могут опускаться до +3..+5 градусов.

При этом днем температура будет варьироваться от +20 до +26 градусов.