Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, погода в этот день будет умеренная, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в отдельных районах будет достигать +28 градусов.
В ночное время осадков не прогнозируется, а вот утром и днем во многих областях пройдут кратковременные дожди, местами прогнозируются грозы.
Также в ночное и утреннее время на отдельных участках ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый, но днем ситуация стабилизируется — синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 6 до 12 градусов выше нуля, но серьезного похолодания в республике не ожидается. Местами по юго-западу столбики термометра могут опускаться до +3..+5 градусов.
При этом днем температура будет варьироваться от +20 до +26 градусов.