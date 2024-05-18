Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в субботу

Также в ночное и утреннее время на отдельных участках ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый, но днем ситуация стабилизируется — синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.