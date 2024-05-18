Летний дождь или зной? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске в июне 2024

В город на Ангаре совсем скоро придет лето. А принесет ли оно тепло? Принесет обязательно! Хотя в отдельные дни, по словам синоптиков, температура воздуха днем будет опускаться до +10. Узнали, какой будет погода в Иркутске в июне 2024.
Погода в Иркутске в июне 2024
Погода в Иркутске в июне 2024 обещает быть разной. Иногда иркутяне будут изнывать от 30-градусной жары, а иногда снова ждать потепления. Предварительным прогнозом с КП-Иркутск поделились в ФГБУ «Иркутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды».
— Днем в первой половине месяца ожидаются значительные прогревы воздуха до +25…+30 градусов, — рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — При этом в отдельные дни возможно понижение температуры до +10…+15 градусов. К концу месяца прогнозируются температуры +20…+25.
До таких показателей будет прогреваться воздух днем. Что касается ночных часов, то столбики уличных термометров в июне будут показывать +8…+13, но в ясные ночи и при вторжении в регион холодных масс возможно понижение до +4 градусов.
Погода в Иркутске в июне 2024: дождей будет много
Среднемесячная температура воздуха в Иркутске прогнозируется +14…+16 градусов, что близко к климатической норме. По области в целом этот показатель составит +12…+18 градусов, что также для Приангарья является нормой. Выше нормы на 1−2 градуса станет подниматься температура в северных районах.
— Месячное количество осадков в регионе в июне будет больше климатической нормы, только в северных районах в соответствии с нормой, — говорит Наталья Домбровская. — Небольшие, местами умеренные дожди ожидаются в большинстве дней месяца, поэтому и количество осадков выше нормы.
Погода в Иркутске в июне 2024: готовимся к заморозкам
К началу июня большинство дачников уже высаживают рассаду в открытый грунт. И прогноз заморозков для садоводов в начале лета актуален как никогда.
— Заморозки на юге региона обычно бывают в первой пятидневке июня, а в других районах вплоть до конца первой декады месяца, — отмечает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Так что не исключено, что и в этом году они также возможны.