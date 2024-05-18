Летний дождь или зной? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске в июне 2024

— Заморозки на юге региона обычно бывают в первой пятидневке июня, а в других районах вплоть до конца первой декады месяца, — отмечает заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Так что не исключено, что и в этом году они также возможны.