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В выходные дни в Перми будут ловить пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные, 18 и 19 мая, дорожные полицейские будут работать в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции чаще будут останавливать машины, проверяя, не находится ли водитель в состоянии опьянения.

— Проверки будут проводиться с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Перми.

Также автоинспекторы будут следить, выполняют ли водители правила дорожного движения, пропуская пешеходов на переходах, а также отслеживать пешеходов, неправильно переходящих дорогу.

ГИБДД