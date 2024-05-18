В выходные дни в Перми будут ловить пьяных водителей

В эти выходные, 18 и 19 мая, дорожные полицейские будут работать в усиленном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции чаще будут останавливать машины, проверяя, не находится ли водитель в состоянии опьянения.
— Проверки будут проводиться с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Перми.
Также автоинспекторы будут следить, выполняют ли водители правила дорожного движения, пропуская пешеходов на переходах, а также отслеживать пешеходов, неправильно переходящих дорогу.