Омский бизнесмен Виктор Шкуренко перенёс дату своего знаменитого корпоратива

Омский предприниматель Виктор Шкуренко сообщил, что не будет проводить ежегодный корпоратив для сотрудников своих компаний этим летом. Праздник переносится на декабрь. Причиной такого решения, по его словам, стал запрет на шум.
«Закон расширил понятия о тишине на дачные участки, не только на жилье, поэтому у нас нет понимания, как это будет работать», — прокомментировал бизнесмен в беседе с NGS55.RU.
Летние корпоративы Шкуренко обычно проводил в районе Сыропятского тракта, рядом с садоводческими товариществами. На праздник приглашаются сотрудники «ТД Шкуренко», сети складов-магазинов «Низкоцен» и торговой группы «Победа». Корпоративы Виктора Шкуренко отличаются своей пышностью и необычностью. На них приглашают популярных звёзд и подают необычные блюда, например, шашлыки из змеи или печенье с запечёнными мухами.
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