Омский бизнесмен Виктор Шкуренко перенёс дату своего знаменитого корпоратива

Летние корпоративы Шкуренко обычно проводил в районе Сыропятского тракта, рядом с садоводческими товариществами. На праздник приглашаются сотрудники «ТД Шкуренко», сети складов-магазинов «Низкоцен» и торговой группы «Победа». Корпоративы Виктора Шкуренко отличаются своей пышностью и необычностью. На них приглашают популярных звёзд и подают необычные блюда, например, шашлыки из змеи или печенье с запечёнными мухами.