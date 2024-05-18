Сегодня все музеи Узбекистана будут работать бесплатно

По случаю праздника вход во все музеи сегодня бесплатный.
В программе праздничного дня запланированы различные развлекательные мероприятия, выставки и мастер-классы.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство культурного наследия приглашает всех на «День открытых дверей», организованный во всех государственных музеях республики. Он проводится в связи с Международным днем музеев — 18 мая, передает корреспондент Podrobno.uz.
По случаю праздника вход во все музеи сегодня бесплатный.
В программе праздничного дня запланированы различные развлекательные мероприятия, выставки и мастер-классы.