Сегодня все музеи Узбекистана будут работать бесплатно

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство культурного наследия приглашает всех на «День открытых дверей», организованный во всех государственных музеях республики. Он проводится в связи с Международным днем музеев — 18 мая, передает корреспондент Podrobno.uz.