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Сегодня все музеи Узбекистана будут работать бесплатно

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство культурного наследия приглашает всех на «День открытых дверей», организованный во всех государственных музеях республики. Он проводится в связи с Международным днем музеев — 18 мая, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По случаю праздника вход во все музеи сегодня бесплатный.

В программе праздничного дня запланированы различные развлекательные мероприятия, выставки и мастер-классы.