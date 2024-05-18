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В Красноярске снесут две деревянных двухэтажки на Свердловской

В Красноярске два двухэтажных дома на Свердловской признали аварийными.

Источник: Google Maps

В Красноярске два двухэтажных дома на Свердловской признали аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Речь идет о дома № 247 и 249. Обе двухэтажки деревянные, их построили в 1957 году.

«В связи с выявлением оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, жилого дома непригодным для проживания, руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома на Свердловской, 247 и 249», — говорится в документе.

Когда будут сносить дома, не уточняется.

Также не сказано, что будет с жильцами этих домов.

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