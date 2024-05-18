В Красноярске снесут две деревянных двухэтажки на Свердловской

«В связи с выявлением оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, жилого дома непригодным для проживания, руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом признать аварийными и подлежащими сносу многоквартирные дома на Свердловской, 247 и 249», — говорится в документе.