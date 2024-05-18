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Пермский театр кукол устроит спектакль с дегустацией коми-пермяцких блюд

Показ пройдет во внутреннем дворе театра, обычно недоступном для зрителей.

Источник: Комсомольская правда

Пермский театр кукол 22 и 23 мая покажет необычный спектакль. «Кама. Горт. Легенды» (18+) основан на мифах и легендах народов Пермского края: русских, коми-пермяков, удмуртов, марийцев. На фоне древнего леса несколько пар влюбленных пройдут главное испытание жизни — свадебный обряд инициации.

— Для создания спектакля нам необходимо было познакомиться с фольклором, научиться работать с огнем, овладеть перформативными техниками, изготовить объемную материальную часть — декорации и костюмы, — рассказал режиссер Дмитрий Вихрецкий.

Показы спектакля пройдут во внутреннем дворе театра, обычно недоступном для зрителей. А перед началом состоится дегустация блюд от кафе коми-пермяцкой кухни.

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