В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть окна

Так, стоит определиться с днем и временем мытья. Лучше всего выбрать теплый день без дождя и снега, чтобы не переохладиться.
Приступая к мытью, закройте все соседние окна, кроме того, что будете мыть. Так вы избавитесь от сквозняков.
Убедитесь, что ваше средство подходит для мытья окон. Следуйте инструкции на упаковке.
Также не забудьте надеть перчатки. Они избавят ваши руки и маникюр от ссадин и царапин. Более того, руки должны быть защищены от химикатов.
Мойте окно сверху вниз. Сначала помойте рамы, а затем уже переходите к стеклам. Делайте это без резких движений. Не забудьте делать перерывы, чтобы не переутомиться.