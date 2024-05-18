В Новосибирске потушили мусорный полигон у Хилокского рынка

В Новосибирске потушили «Левобережный» полигон у Хилокского рынка. Об этом сообщили в МУП САХ.
— Работы по засыпке последнего очага тления отходов завершили 18 мая в районе 10 часов. На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трех суток, — говорится в сообщении компании.
Работы по борьбе с пожаром вели круглосуточно. Для этого пришлось задействовать и мобилизовать все силы. На месте ежедневно работали до 42 единиц техники.
Технику перевели в штатный режим работы. Также на месте организовали дополнительный контроль.
В МУП САХ поблагодарили всех, кто принимал участие в ликвидации крупного пожара.
Ранее КП-Новосибирск писала, что крупный пожар у Хилокского рынка на мусорном полигоне начался вечером 14 мая. Над городом поднялись клубы едкого дыма, который видно было из разных районов.