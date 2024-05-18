Часть проспекта временно перекроют в Минске 19 мая

Так, 19 мая движение транспорта перекроют с 7:00 до 15:30 по четной стороне улицы Ратомской от улицы Мястровской до проспекта Победителей, а также с 9:40 до 15:30 по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанской.