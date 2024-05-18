Часть проспекта временно перекроют в Минске 19 мая

Так, 19 мая движение транспорта перекроют с 7:00 до 15:30 по четной стороне улицы Ратомской от улицы Мястровской до проспекта Победителей, а также с 9:40 до 15:30 по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанской.
Связано это «с проведением массового мероприятия».
Забег в Минске
В Минске 19 мая стартует второй ежегодный полумарафон One Run. Участникам забега предлагаются сразу несколько дистанций — 21,1 км, а также 10, 5 и 1 километр для различных возрастных категорий.
Соревнования стартуют в 10:00 с детского забега.
Маршруты будут проложены по проспекту Победителей мимо знаковых достопримечательностей города Минска. В частности, трасса пройдет через «Минск Арену», Дворец художественной гимнастики, природный заказник «Лебяжий», парк спортивных игр на набережной водохранилища Дрозды.
Стартово-финишный городок и фан-зона забега расположатся возле фитнес-центра на улице Ратомская, 2.
Ожидается, что в забеге примут участие почти 2 тысячи человек. На полумарафон также уже зарегистрировались граждане Китая, Болгарии, Ирана, России, Казахстана и Египта. В забеге примут участие и журналисты Sputnik Беларусь.