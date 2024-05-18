В Новосибирске трамвай № 13 стал экспонатом музея смерти

По словам директора Музея мировой погребальной культуры Татьяны Якушиной, основной целью было сохранить память о новосибирском трамвае № 13, который в городе считается легендарным. Художники изображают вагон с этим номером на своих полотнах, ему был посвящен комикс, а одна из местных пивоварен назвала в честь него свой хмельной напиток.



В Новосибирске в 80-е годы прошлого века ходили трамваи производства Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). Вагон, который теперь установлен в Музее смерти, был выпущен в 1983 году и остается там как экспонат. В 2016 году его списали, а затем купил крематорий.