В Новосибирске трамвай № 13 стал экспонатом музея смерти

По словам директора Музея мировой погребальной культуры Татьяны Якушиной, основной целью было сохранить память о новосибирском трамвае № 13, который в городе считается легендарным. Художники изображают вагон с этим номером на своих полотнах, ему был посвящен комикс, а одна из местных пивоварен назвала в честь него свой хмельной напиток.
В Новосибирске в 80-е годы прошлого века ходили трамваи производства Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). Вагон, который теперь установлен в Музее смерти, был выпущен в 1983 году и остается там как экспонат. В 2016 году его списали, а затем купил крематорий.
Также Татьяна Якушина сообщила, что в этом году музей планирует обустроить еще один транспортный объект — старинный вагон-теплушку, который будет ассоциироваться с золотыми эшелонами адмирала Колчака.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.