МВД обратилось к казахстанским родителям

«Подозрение должно вызывать, если у ребенка в телефоне либо мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов или столбах. Или записки с номерами телефонов, ссылками на сайт или набором цифр, а также свертки в изоленте с неизвестными веществами. Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет».