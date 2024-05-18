Пара полицейских из Прикамья заключила брак на выставке «Россия» в Москве

Пара полицейских из Пермского края заключила брак на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве 16 мая, сообщает региональное правительство.
Анна и Виталий Дунаевы работают в органах внутренних дел и познакомились на работе. По их словам, это была любовь с первого взгляда. Молодые люди общались, начали встречаться, познакомились с родителями друг друга, а после стали жить вместе.
«Спустя полгода я решил, что хватит нам просто так жить, нужно делать предложение, и вот мы здесь. Свадьба в Москве — это настоящий подарок, мы очень рады», — рассказал Виталий Дунаев.
Оба росли в многодетных семьях, поэтому планируют завести большую семью. Сейчас они занимаются строительством дома.
Напомним, ранее брак на выставке «Россия» заключила ещё одна пара из Пермского края — Оксана и Данил Гринюк. Они поженились под живой концерт Полины Гагариной. Их историю сайт perm.aif.ru подробно рассказал здесь.