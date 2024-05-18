Погода испортится на юге Хабаровского края в воскресенье

Специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС» предупреждают хабаровчан о том, что 18 мая и ночью 19 мая на юге региона ожидается усиление западного ветра до 25−28 метров в секунду. Это касается Бикинского, Вяземского и имени Лазо районов, а также краевого центра. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В региональной столице без осадков, ночью 11−13 градусов, днем — 20−22. Ветер западных направлений до 14 метров в секунду, местами с сильными порывами.
На юге — без существенных осадков. Ночью три-восемь градусов, днем — 15−20. Ветер придет с запада и юго-запада с силой от восьми до 13 метров в секунду с порывами до 25−28 метров в секунду.
В центральной части без осадков. Ночью от минус двух до 10 градусов, днем — от одного до 20 градусов. Ветер западных направлений усилится от пяти до 14 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.
На севре местами пройдут дожди. В Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах осадков не будет. Ночью от нуля до семи градусов, днем — от двух до 16. Ветер западных направлений до 14 метров в секунду, по побережью порывы до 22 метров в секунду.