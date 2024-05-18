Погода испортится на юге Хабаровского края в воскресенье

На севре местами пройдут дожди. В Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах осадков не будет. Ночью от нуля до семи градусов, днем — от двух до 16. Ветер западных направлений до 14 метров в секунду, по побережью порывы до 22 метров в секунду.