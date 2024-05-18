«СКА-Хабаровск» готовится к завершающему домашнему матчу сезона

Игра начнется в 19:00. Если прийти за час до игры, болельщики смогут проголосовать за лучший момент сезона армейцев. Лучшими моментами выбраны гол Кирилла Никитина («Шинник»), сольных проход Саида Алиева («Алания»), пушка от Жана Шарля («Сокол»), спасение Сугробова («Амкар»), спасение Кожемякина с ленточки в матче («Черноморец»), спасение Имамова в серии пенальти («Сочи»), гол в ворота «Динамо», сейв Имамова («Арсенал»), Кожемякин забивает головой («Родина»), Олег Кожемякин забивает через себя («Ленинградец»).