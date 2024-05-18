Родителям будет грозить штраф до 7 тыс. рублей за курение детей до 16 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд РФ, сообщил председатель Комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев.
«Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке — до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребенка младше 16 лет», — написал Метелев в своем Telegram-канале.