Родителям будет грозить штраф до 7 тыс. рублей за курение детей

«Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке — до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребенка младше 16 лет», — написал Метелев в своем Telegram-канале.