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Родителям будет грозить штраф до 7 тыс. рублей за курение детей

Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд РФ.

Источник: Reuters

Родителям будет грозить штраф до 7 тыс. рублей за курение детей до 16 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Пакет антитабачных законопроектов направлен в правительство и Верховный суд РФ, сообщил председатель Комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев.

«Штраф за курение в неположенных местах предлагается увеличить до 15 тысяч, за курение на детской площадке — до 30 тысяч, для родителей может быть введен штраф до 7 тысяч за курение ребенка младше 16 лет», — написал Метелев в своем Telegram-канале.

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