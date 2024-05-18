Жители Красноярска жалуются на детей-попрошаек

Красноярец рассказал, что недавно к нему в районе авиагородка подошел «мальчуган» двенадцати лет и попросил купить ему еды. Житель города отметил, что одет он был прилично, опрятно.
«Ну ладно, я накормил, с меня не убудет из-за нескольких соток. Но сегодня возле “Махаона” вижу похожую картину — парнишка лет 12, опрятен, ходит и просит деньги на покушать», — пишет автор.
Мужчину удивило то, что дети, казалось бы, из благополучных семей, выпрашивают еду:
«Видно, что дети не из подвала вылезли, но как ни крути, не могу я этого понять, что в доме у них творится, если они еду выпрашивают? Что там за родители такие вообще?».
Красноярцы поддержали эту проблему в комментариях и даже сделали свои предположения:
«Скорее всего деньги, которые родители дают на питание в школе, они тратят на донаты или ещё куда-нибудь (на вейпы бывает), а потом пользуются своим возрастом, чтобы их пожалели и купили им покушать»; «Насмотрятся этого тиктока или лайков, и творят черти что».
Некоторые поделились и своими историями:
«Ко мне так девочка подходила в ТЦ “Солнечный”. Хотя на обратном пути (я видела), она сидела в кафе в компании сверстников. Мне кажется, они просто домой не хотят идти кушать. Что, может быть, уже не отпустят гулять»;
«Сегодня захожу в магазин, а девушка, выходящая из него, орет на малолеток 12-летних, оказывается они просили ее водку им купить».