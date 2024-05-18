51 улицу перекроют в Астане из-за ремонта

Как сообщили в акимате, в прошлом году основное внимание было уделено строительству и вводу в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения, таких как станция питьевой воды (НФС-3) и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». В текущем году акцент сделан на развитие дорожной инфраструктуры.

Кроме того, те дороги, которые ранее были закрыты для движения и на которых уже уложен нижний слой дорожного полотна, будут временно перекрыты снова. Это необходимо для установки верхнего слоя дорожного покрытия, объяснили в акимате. Ранее мы писали о них.