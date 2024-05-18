51 улицу перекроют в Астане из-за ремонта

Как сообщили в акимате, в прошлом году основное внимание было уделено строительству и вводу в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения, таких как станция питьевой воды (НФС-3) и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». В текущем году акцент сделан на развитие дорожной инфраструктуры.
— В этом году планируется провести средний ремонт дорожного полотна на 51 улице общей протяженность 53,8 км.
Ремонтные работы коснутся следующих улиц:
- ул. Ташенова;
- пр. Туран — от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык;ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова;
- ул. Сарайшык — от ул. Туркестан до проспекта Туран;
- ул. Абат-Байта — от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;
- пер. Огыланды — от ул. Байсеитова до тупика;
- ул. Ш. Бокеева — от ул. Дуйсенбаева до тупика;
- ул. Карталы — от пр. Тлендиева до ул. Акан Сери;
- ул. К. Байсеитова — от ул. Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;
- пер. Жарсуат — от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;
- ул. Герцена — от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;
- ул. Шакпак — от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
- ул. Бартольда — от ул. Окжетпес до ул. Аспара;
- пр. Сарыарка — от ул. Шевченко до пр. Абая;
- ул. М. Ауезова — от пр. Республики до ул. Кенесары.
Кроме того, те дороги, которые ранее были закрыты для движения и на которых уже уложен нижний слой дорожного полотна, будут временно перекрыты снова. Это необходимо для установки верхнего слоя дорожного покрытия, объяснили в акимате. Ранее мы писали о них.