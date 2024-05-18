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51 улицу перекроют в Астане из-за ремонта

С начала мая в Астане начался масштабный ремонтный сезон. До октября столичный акимат планирует привести в порядок дороги на 51 улице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Как сообщили в акимате, в прошлом году основное внимание было уделено строительству и вводу в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения, таких как станция питьевой воды (НФС-3) и газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». В текущем году акцент сделан на развитие дорожной инфраструктуры.

— В этом году планируется провести средний ремонт дорожного полотна на 51 улице общей протяженность 53,8 км.

проинформировали в акимате.

Ремонтные работы коснутся следующих улиц:

  • ул. Ташенова;
  • пр. Туран — от ул. Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз. Отмечается, что в 2023 году по пр. Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до улицы Сарайшык;ул. Кенесары от ул. Брусиловского до ул. Сембинова;
  • ул. Сарайшык — от ул. Туркестан до проспекта Туран;
  • ул. Абат-Байта — от ул. Байсеитова до ул. Бейсековой;
  • пер. Огыланды — от ул. Байсеитова до тупика;
  • ул. Ш. Бокеева — от ул. Дуйсенбаева до тупика;
  • ул. Карталы — от пр. Тлендиева до ул. Акан Сери;
  • ул. К. Байсеитова — от ул. Фахд бен Абдул Азиз до 122 дома;
  • пер. Жарсуат — от ул. ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;
  • ул. Герцена — от ул. Карбышева до ул. Дуйсенбаева;
  • ул. Шакпак — от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
  • ул. Бартольда — от ул. Окжетпес до ул. Аспара;
  • пр. Сарыарка — от ул. Шевченко до пр. Абая;
  • ул. М. Ауезова — от пр. Республики до ул. Кенесары.

Кроме того, те дороги, которые ранее были закрыты для движения и на которых уже уложен нижний слой дорожного полотна, будут временно перекрыты снова. Это необходимо для установки верхнего слоя дорожного покрытия, объяснили в акимате. Ранее мы писали о них.