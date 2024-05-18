Пермский Гознак выпустил банкноту номиналом в 47 миллионов

Пермская печатная фабрика Гознака, где печатают все современные российские деньги, выпустила новую банкноту.
Эти купюры имеют 18 степеней защиты. Они сделаны с использованием самых современных технологий: печать специальными красками, видимыми только под ультрафиолетовым излучением, микротексты, «волшебное» исчезновение элементов банкноты под воздействием инфракрасных лучей и металлографская печать с повышенным рельефом — надписи ощущаются пальцами.
Номинал купюры 47 миллионов. Вот только не рублей, а лет. Такова продолжительность Пермского геологического периода, которому посвящена новая банкнота. И расплачиваться ею в магазинах не удастся — это сувенир.
Банкнота «Пермский краеведческий музей: пермский период» — первая из серии «Музеи. Память о веках». На Гознаке собираются продолжить серию сувенирных купюр с другими известными российскими музеями.
— На банкноте изображены 14 ключевых экспонатов из коллекции Музея Пермских древностей, — рассказала Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея.
В числе изображений — растения и животные, которые водились на территории Прикамья почти 300 миллионов лет назад — во время Пермского геологического периода.
Оранжевая сторона купюры символизирует сушу. Это цвет красноземельной глины, которая была обнаружена шотландским ученым-геологом Родериком Мурчисоном в Пермской губернии. Именно Мурчисон дал открытому им геологическому периоду имя Перми. Это единственный период, названный в честь российского города. Не зря геологи говорят: «Пермь — она и в Африке Пермь», то есть отложения пермского геологического периода находятся на разных континентах.
На банкноте изображены «венценосный ящер» эстемменозух, пермская стрекоза с размахом крыльев 24 сантиметра, камакопс — ящер, чье имя переводится как короткомордый с Камы. В свете ультрафиолетового фонарика изображение камакопса становится ярко-зеленым люминесцентным.
Голубая сторона купюры символизирует древнее Пермское море. На ней изображена зубная спираль ископаемой рыбы геликоприон — одного из самых загадочных обитателей пермского моря. Геликоприон, как и акула, — хрящевая рыба, поэтому кроме зубной спирали от него ничего не сохранилось. Единственное, что известно, — в длину геликоприоны достигали четырех метров.
На купюре размещено изображение платиопозавра — звероящера, напоминающего крокодила. Это реконструкция его скелета, находящаяся в музее Пермских древностей. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
А если навести на эту сторону купюры инфракрасные лучи, то на месте изображения платиопозавра — звероящера, напоминающего крокодила, — остается лишь его скелет.
Тираж банкнот «Пермский краеведческий музей: пермский период» — 37 000 экземпляров. Купить их можно за 1 000 рублей в музее и сувенирных магазинах Перми.