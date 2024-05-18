Пермский Гознак выпустил банкноту номиналом в 47 миллионов

Оранжевая сторона купюры символизирует сушу. Это цвет красноземельной глины, которая была обнаружена шотландским ученым-геологом Родериком Мурчисоном в Пермской губернии. Именно Мурчисон дал открытому им геологическому периоду имя Перми. Это единственный период, названный в честь российского города. Не зря геологи говорят: «Пермь — она и в Африке Пермь», то есть отложения пермского геологического периода находятся на разных континентах.